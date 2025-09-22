Политик отметил, что республика уделяет большое внимание повышению качества услуг

ЦХИНВАЛ, 22 сентября. /ТАСС/. Восстановленное с 1 мая 2025 года авиасообщение между Абхазией и Россией дало резкий импульс развитию туризма в республике. Об этом заявил премьер-министр Абхазии Владимир Делба в студии ТАСС в рамках Первого международного экономического форума в Цхинвале.

"В 2025 году был реализован самый крупный инвестиционный инфраструктурный проект в Республике Абхазия - это открытие международного аэропорта Сухум им. первого президента Владислава Григорьевича Ардзинбы. Подготовка к нему шла достаточно долго, но мы это увидели, это случилось. Говорить о преимуществах авиасообщения можно долго, и оценку этому событию дают люди, которые в том числе прилетают на отдых в нашу страну и приземляются в сухумском аэропорту. Восстановление авиасообщения способствует развитию экономики, а если говорить о туризме, то дало резкий импульс в этом направлении", - сказал премьер-министр.

Высокий интерес вызвал и электропоезд "Диоскурия", который с 1 мая курсирует между Сухумом и Имеретинским курортом Сочи. "Это настолько удачный проект, настолько его полюбили наши граждане, что он на одной ступеньке с аэропортом может стоять", - сказал Делба.

По словам премьер-министра, также по маршруту Сочи - Сухум раз в неделю курсирует судно на подводных крыльях "Комета", навигация завершается 1 октября. "Этот вид транспорта тоже пользуется большой популярностью", - добавил он. Делба подчеркнул, что развитие воздушного, железнодорожного и морского транспорта влияют на туристический сезон. "Это доступность, это экономичность, это комфортность. В следующем году постараемся нарастить темпы в этом направлении и будем ждать роста числа туристов", - сказал он.

Республика уделяет большое внимание повышению качества услуг, в этой области перенимается опыт российских коллег, отметил глава правительства. "В России достаточно быстро и динамично развиваются эти направления, и наши коллеги из РФ нам помогают совершенствоваться, очень много образовательных программ в этой сфере идет. У нас сейчас реализуется программа «Гостеприимная Абхазия» и так далее", - сказал Делба.