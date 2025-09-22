Заявку подали 18 сентября 2025 года из Франции

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Издательский дом Cond Nast, который выпускает такие журналы, как Vogue, Glamour, GQ, подал заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака Vogue, выяснил ТАСС.

Как следует из данных службы, заявка на регистрацию товарного знака Vogue была подана 18 сентября 2025 года из Франции. Товарный знак регистрируется по пяти классам (№9, 16, 35, 41 и 42) международной классификации товаров и услуг (МКТУ), среди которых различные научные инструменты, приложения, журналы, печатная продукция, фотографии, реклама, управление бизнесом, образование, развлечения, предоставление файлов.

5 сентября 2025 года американская компания Advance Magazine Publishers, которая владеет издательским домом Cond Nast, подала заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков Glamour и Tatler. 10 сентября она также подала заявку на регистрацию товарного знака GQ.

Издательский дом Cond Nast, который занимался выпуском журналов Vogue, GQ, Glamour и Tatler, в апреле 2022 года заявил о прекращении действия российских франшиз и завершении деятельности на территории страны.