Объем инвестиций составляет 500 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) в составе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) импортозаместит лопатки для турбин Siemens. Общий объем инвестиций составляет 500 млн рублей, сообщил ТАСС управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко.

"КМЗ в составе ОСК в рамках федерального проекта на поддержку проектов, предусматривающих разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности, импортозаместит комплект ЗИП для турбины двигателя SGT-700. Общая сумма инвестиций в проект составляет 400 млн рублей, еще 100 млн рублей - из внебюджетных средств", - сказал он.

Лопатки для турбин Siemens предназначены для работы в условиях высоких температур и нагрузок. Они преобразуют мощность расширенного газа в механическую работу, претворяя ее в электроэнергию.

На этапе производства разрабатываемого изделия планируется применение материалов, аналогичных материалам Siemens, из российской производственной базы.

В рамках проекта будут разработаны конструкторская и технологическая документации, изготовлены опытные образцы, проведены ускоренные стендовые испытания в составе турбины Siemens SGT-700 для подтверждения наработки на безотказность не менее 300 часов. Работа рассчитана до конца 2027 года.

Планируемый объем рынка оценивается более чем в 800 млн рублей с конца 2027 по 2030 год.