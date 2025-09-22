Цена фьючерса на золото выросла до $3 734,3 за тройскую унцию

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $44 за тройскую унцию впервые с 22 августа 2011 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 08:46 мск, цена драгметалла составляла $44,015 за тройскую унцию (+0,33%). К 08:56 мск стоимость серебра замедлила рост и находилась на уровне $43,96 за тройскую унцию (+0,21%).

В это же время стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года росла на 0,09%, до $3 734,3 за тройскую унцию.