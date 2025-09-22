Ответчик не выполнил обязательства по строительству инвестиционного проекта

ВЛАДИВОСТОК, 22 сентября. /ТАСС/. Иск Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) о расторжении соглашения о деятельности резидента свободного порта Владивосток, который не выполнил обязательства по строительству на Камчатке инвестиционного проекта "Этническая деревня", рассмотрят 20 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Приморского края.

Соглашение предусматривало реализацию проекта с 2016 по 2020 год с суммой заявленных инвестиций 236 млн рублей. Ответчик планировал создать 48 рабочих мест и заключил договор аренды земельного участка площадью 13 тыс. кв. м.

"Сегодня было предварительное судебное заседание. В ходе него судья перешла непосредственно в судебное заседание и назначила дату судебного заседания на 20 октября в 14:40 (07:40 мск)", - рассказали в пресс-службе суда.

Ранее арбитражный суд сообщал, что специалисты управляющей компании провели осмотр земельного участка, в результате которого установлено, что данная территория используется как общественная прогулочная зона. Таким образом, как полагает истец, деятельность, предусмотренная соглашением, резидентом не осуществляется. Управляющей компанией принято решение о расторжении соглашения об осуществлении деятельности. Поскольку урегулирование спора путем переговоров было невозможным, истец обратился с исковым заявлением в Арбитражный суд Приморского края.