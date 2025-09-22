По словам американского президента Дональда Трампа, помимо семьи Мердоков потенциальными покупателями будут глава Oracle Ларри Эллисон и председатель совета директоров Dell Майкл Делл

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Медиамагнат Руперт Мердок и его сын Лахлан, а также ряд крупных американских предпринимателей могут участвовать в потенциальной сделке по покупке соцсети TikTok. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"В этом замешан человек по имени Лахлан. Лахлан Мердок. <...> И Руперт [Мердок], вероятно, тоже будет в группе. <...> Еще пара человек, действительно замечательных, очень выдающихся людей", - сказал он в интервью Fox News.

Помимо семьи Мердоков в группу потенциальных покупателей войдут глава Oracle Ларри Эллисон и председатель совета директоров Dell Майкл Делл.

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что при удачной сделке TikTok может стать частью консорциума Fox Corp, которой владеет семья Мердок.

Закон, обязывающий ByteDance продать или прекратить деятельность соцсети на территории Соединенных Штатов, был подписан в 2024 году 46-м президентом США Джо Байденом. Трамп говорил, что "тепло относится" к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей поспособствовали его победе на президентских выборах. После инаугурации 20 января 2025 года он подписал указ, согласно которому блокировка TikTok в Соединенных Штатах была отложена. Позднее Трамп неоднократно продлевал эту отсрочку, в последний раз он сделал это 16 сентября. Сейчас блокировка соцсети в США отложена до 16 декабря.