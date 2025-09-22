Мощность предприятия составляет до 30 тыс. тонн в год

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 сентября. ТАСС/. Первый завод по производству арматурной стали мощностью до 30 тыс. тонн в год запустили в Камчатском крае. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Солодов.

"Мощность позволит практически полностью закрыть потребности региона в данном строительном материале. Стратегически важный проект позволит снять зависимость от поставок из центральной части России, создать новые рабочие места", - сообщил Солодов.

Для производства планируется применять только отечественное сырье. Продукция завода камчатской арматуры будет использоваться в строительстве как жилья, так и больших инфраструктурных объектов.

"Важно, что камчатская продукция будет примерно на 25% дешевле привозной. Это создает перспективу для снижения стоимости квадратного метра жилья, поскольку арматура - один из ключевых и наиболее широко используемых материалов в строительстве", - отметил губернатор Камчатского края.