ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ ходатайствовала о рассмотрении иска об обращении в доход России крупной энергокомпании в Свердловской области - "Облкоммунэнерго" - в закрытом режиме, передает корреспондент ТАСС.

"Генеральная прокуратура <...> просит рассмотреть дело <...> в закрытом режиме", - сказал прокурор.

В иске Генпрокуратура требует обратить в доход РФ имущество ответчиков: акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО", а также акции и доли еще в 80 компаниях. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывший министр Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, а также экс-министр региона по энергетике и ЖКХ Николай Смирнов, благодаря которым, как считают в Генпрокуратуре, Артем Биков и Алексей Бобров получили контроль над бывшим государственным унитарным предприятием Свердловской области "Облкоммунэнерго". Ответчиком в иске также заявлен вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.