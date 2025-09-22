Иск об изъятии "Облкоммунэнерго" в доход России рассмотрят в закрытом режиме

Представителей СМИ попросили удалиться из зала Ленинского районного суда Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга закрыл от журналистов заседание, на котором рассмотрят иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства крупной энергокомпании в Свердловской области - "Облкоммунэнерго", фактическими владельцами которой являются бывший советник экс-главы корпорации РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд ходатайство со стороны истца [Генпрокуратуры РФ] удовлетворяет и просит представителей СМИ удалиться из зала суда", - сказала судья.

Защита группы компаний "Корпорация СТС", которая владеет "Облкоммунэнерго", выступала против ходатайства.

Согласно опубликованному 21 сентября отзыву АО "Облкоммунэнерго" на иск, общество не согласно с заявленными исковыми требованиями. В частности, заявили в компании, в 2010-2012 годах ГУП СО "Облкоммунэнерго" находилось на грани банкротства из-за "недостаточного тарифного регулирования и отсутствия мероприятий по снижению и оптимизации расходов предприятия".

Отмечается, что в 2011 году сбор выручки за реализацию тепловой энергии составил 59%, что привело к недополучению 250 млн рублей, кроме того, считают в компании, в те годы предприятие профинансировало неэффективную программу в размере 2 млрд рублей. Кассовый разрыв по итогам деятельности за 2011 год был заложен в размере 750 млн рублей, сообщили в АО "Облкоммунэнерго", указав, что для его покрытия был привлечен кредит, нагрузка от которого легла "неподъемным бременем на все последующие годы". По утверждению представителей акционерного общества, в 2012 году ситуация усугубилась с получением в обслуживание новых сетей и предприятие к августу того года отвечало признакам банкротства и было не в состоянии погасить свои обязательства, а приватизация "Облкоммунэнерго" "была осуществлена в полном соответствии с требованиями закона".

В иске Генпрокуратура требует обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО", а также акции и доли еще в 80 компаниях. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов, благодаря которым, как считают в Генпрокуратуре, Биков и Бобров получили контроль над бывшим государственным унитарным предприятием Свердловской области "Облкоммунэнерго". Ответчиком в иске также заявлен вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.