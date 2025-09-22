Из эксплуатации выведут 16 полигонов ТКО

ГЕНИЧЕСК, 22 сентября. /ТАСС/. Три комплексных объекта по обращению с отходами будут созданы в Херсонской области взамен 16 полигонов ТКО. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования РФ.

"В Херсонской области предлагается провести модернизацию системы обращения с отходами, в рамках которой планируется вывести из эксплуатации 16 полигонов ТКО и построить три комплексных объекта по обращению с отходами в Алешкинском, Каховском и Геническом муниципальных округах. Данные меры позволят обеспечить стопроцентную сортировку ТКО и двукратное снижение объемов их захоронения на территории области", - сказано в сообщении института в Telegram-канале.

Там уточняется, что также планируется ликвидировать три объекта накопленного вреда в Скадовском, Чаплинском и Геническом муниципальных округах для предотвращения значительного урона экологическому благополучию территории.