БПЛА может развивать скорость до 40 км в час

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Росэл" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработал мультироторный беспилотный летательный аппарат сельскохозяйственного назначения, оснащенный элементами искусственного интеллекта и оборудованием для сброса жидких или гранулированных веществ, сообщила госкорпорация. В настоящее время опытный образец аппарата проходит испытания.

"Новый дрон обладает машинным зрением, что позволяет в автоматическом режиме собирать информацию по состоянию полей и урожая. Эти данные помогают специалистам принимать решения в режиме реального времени и прогнозировать урожайность. В частности, благодаря интеллектуальным алгоритмам аппарат сможет выявлять проблемные участки и определять уровень влажности", - сообщает Ростех.

Беспилотник может развивать скорость до 40 км в час, продолжительность полета составляет не менее получаса. Дрон имеет баки для сельхозжидкостей, с помощью летательного аппарата можно высевать семена, вносить удобрения на поля и обрабатывать посевы. БПЛА имеет взлетную массу в 90 кг и может поднимать в воздух груз в 30 кг.

"Применение таких изделий существенно снижает затраты на внесение удобрений и обработку культур, повышает точность распределения ресурсов. Уже на этапе испытаний мы видим, что это решение демонстрирует высокие результаты", - отметили в холдинге "Росэл".