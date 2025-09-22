Самый большой пассажиропоток был между Москвой и столицей Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 22 сентября. /ТАСС/. Авиакомпании группы "Аэрофлот" за лето нарастили перевозки пассажиров через Калининград на 7% по сравнению с летом прошлого года, самый большой пассажиропоток был между Москвой и столицей области. Об этом сообщила пресс-служба группы авиаперевозчика в Telegram-канале.

"Авиакомпании Группы "Аэрофлот" подвели итоги перевозок через Калининград этим летом. С июня по август "Аэрофлот", "Россия" и "Победа" перевезли в/из Калининграда 1,078 млн пассажиров, что на 7% больше, чем летом 2024 года", - говорится в сообщении. Так, между Москвой и Калининградом перевезено почти 794 тыс. человек (рост составил 3% к лету 2024 г), Санкт-Петербургом и Калининградом - 259 тыс. пассажиров (рост14% ) Екатеринбургом и Калининградом путешествовало 19 тыс. (рост 31%). Отмечается, что рейс между Чебоксарами и Калининградом был впервые запущен в летнем сезоне текущего года, и на нем перевезено 5,8 тыс. человек.

"Калининград традиционно входит в число самых популярных и востребованных внутренних направлений группы "Аэрофлот". По итогам лета, маршрут между Москвой и Калининградом вошёл в топ-3 по пассажиропотоку и занял второе место по количеству перевезённых детей со скидкой 50%", - отметили в компании.

Группа "Аэрофлот" крупнейшая авиационная группа России, включает авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", "Победа", сервисные предприятия. С июня по август текущего года перевезла более 16,7 млн пассажиров.