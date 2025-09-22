По словам премьер-министра, правительство помогает компаниям "проводить перспективные научные изыскания, модернизировать производства, открывать заводские площадки"

СИРИУС /федеральная территория/, 22 сентября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета РФ включает в себя более 250 млрд рублей на развитие электроники в ближайшие три года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на выступлении на пленарном заседании Российского форума "Микроэлектроника 2025".

"На следующие 3 года проектом федерального бюджета, который мы в ближайшие дни представим на рассмотрение депутатам Государственной думы, предусмотрено на данные цели (развитие отрасли электроники - прим. ТАСС) свыше четверти триллиона рублей", - сказал он.

"Правительство помогает компаниям проводить перспективные научные изыскания, модернизировать производства, открывать заводские площадки", - подчеркнул Мишустин, уточнив, что за предыдущую трехлетку в электронику было вложено свыше 300 млрд рублей, а в текущем году выделено более 100 млрд рублей.

Глава кабмина также отметил фактор развития электронной российской отрасли в виде частных инвестиций. По его словам, благодаря установленным преференциям и льготам финансовое положение многих предприятий стало достаточно стабильным. "Теперь они готовы самостоятельно вкладываться в разработку аппаратуры, расширение мощностей. Это лучшее подтверждение действенности государственных мер поддержки", - подчеркнул премьер.