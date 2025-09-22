Премьер-министр отметил, что одними из главных инструментов помощи предприятиям остаются программы Фонда развития промышленности и Кластерной инвестиционной платформы

СИРИУС /федеральная территория/, 22 сентября. /ТАСС/. Системообразующие проекты, такие, как выпуск многомиллионных тиражей микросхем, должны получать государственную поддержку. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме "Микроэлектроника 2025".

"Чтобы упростить предпринимателям вывод на рынок своих изделий электроники, применяем дополнительные механизмы. Один из которых - выделение финансирования на компенсацию потерь производителей при снижении цены на продукцию", - указал председатель правительства.

Так, рассказал Мишустин, при массовом переходе на собственные чипы в банковских и транспортных картах такая мера дала возможность зеленоградскому заводу "Микрон" в короткие сроки наладить выпуск многомиллионных тиражей микросхем. "Такого рода системообразующие проекты должны получать государственную поддержку", - подчеркнул глава кабмина.

По его словам, одними из главных инструментов помощи предприятиям остаются программы Фонда развития промышленности и Кластерной инвестиционной платформы.

"Благодаря им в отрасль за 5 лет удалось привлечь суммарно порядка 40 млрд рублей в виде частных вложений и льготных кредитов. На эти средства были построены высокотехнологичные производства в целом ряде регионов, в том числе, в Твери, Казани, подмосковной Дубне", - перечислил Мишустин. И сейчас, заметил он, благодаря программам реализуются инициативы общей стоимостью около 60 млрд рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Воронежской области, там появятся площадки, где будут изготавливать печатные платы и силовые приборы.