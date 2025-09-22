По словам премьер-министра, для организации производства широкой номенклатуры компонентной базы предприняты меры по созданию гибких технологических линий с высокой степенью автоматизации

СИРИУС /федеральная территория/, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство России уделяет особое внимание повышению локализации электронной аппаратуры. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме "Микроэлектроника 2025".

"Особое внимание уделяем повышению уровня локализации электронной аппаратуры, - подчеркнул Мишустин. - Для организации производства широкой номенклатуры компонентной базы предпринимаем шаги по созданию гибких технологических линий с высокой степенью автоматизации".

Для их запуска правительством за последние несколько лет была инициирована разработка более полусотни типов приборов, свыше 150 видов материалов и химических веществ, а также 20 модулей средств автоматизированного проектирования, отметил премьер.

По его словам, с момента проведения прошлого форума на рынок вышли два новых вида машин для изготовления фотошаблонов, а также установка проекционной литографии для производства интегральных схем по топологии - 350 нанометров.

"Со следующего года планируется приступить к их серийному выпуску с последующей поставкой на действующие фабрики", - уточнил он, добавив, что в ближайшие месяцы ожидается готовность еще шести различных установок, включая кластеры плазмохимического осаждения и травления.

Долгосрочная цель

"Важно наращивать темпы этой работы. Российская фабрика на российском оборудовании, материалах и с российской технологией та долгосрочная цель, к которой мы вместе должны стремиться, - заверил глава кабмина. - Тем более что у нас уже сформированы серьезные компетенции по разработке и проектированию микросхем, в том числе на уровне топологии - 28 нанометров и ниже".

Освоены в РФ и технологии сложных продуктов в сфере средств криптографии и защиты информации, промышленных контролеров, оперативной памяти, решений для оборота и хранения электронных документов, сообщил премьер.

"В целом отечественный комплекс в области микроэлектроники сейчас насчитывает 18 линеек. Причем 12 из них за последние годы прошли через глубокую модернизацию", - рассказал он.

По словам премьера, в активной стадии находятся проекты по созданию еще семи производственных линий. "За счет их реализации рассчитываем к 2030 году увеличить суммарные мощности более чем в восемь раз", - подытожил Мишустин.