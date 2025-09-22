Для того, чтобы повысить предсказуемость для компаний и инвесторов, начали применять механизм форвардных контрактов, отметил премьер

СИРИУС /федеральная территория/, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил важность обеспечения устойчивости новых производств оборудования в текущей экономической ситуации.

"Важно не только запускать современные производства оборудования, компонентов, но и обеспечивать устойчивость их работы в условиях непростой экономической ситуации", - подчеркнул глава кабмина, выступая на форуме "Микроэлектроника 2025".

"Чтобы повысить предсказуемость для компаний и инвесторов, начали применять механизм форвардных контрактов", - сказал премьер. Благодаря этому, отметил он, было разработано несколько моделей полностью российских базовых станций для операторов связи и сейчас разворачиваются промышленные линии для их изготовления.

"Надо активнее использовать и так называемые офсетные контракты, в рамках которых в регионах будет намного легче открыть новый завод, - продолжил Мишустин, - ведь местные власти должны гарантировать, что станут покупать его продукцию в течение следующих нескольких лет. Такой способ партнерства выгоден и государству, и бизнесу".