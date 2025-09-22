Премьер-министр при этом отметил, что зависимость РФ от зарубежных технологий пока сохраняется

СИРИУС /федеральная территория/, 22 сентября. /ТАСС/. Россия не сможет обрести полный технологический суверенитет, если будет слепо идти за странами - лидерами в отрасли микроэлектроники. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на выступлении на пленарном заседании российского форума "Микроэлектроника 2025".

"Зависимость от зарубежных технологий пока сохраняется. И впереди еще сложный путь к обретению полного суверенитета в микроэлектронике. Но если все время двигаться строго за странами-лидерами, повторять их шаги, то нам вряд ли удастся их быстро догнать", - указал он.

Мишустин подчеркнул, что для достижения суверенитета нужны неординарные идеи и решения, "которые способны помочь, что называется, "срезать углы" - там, где это возможно".

"И здесь на первое место выходит роль коллективов ученых и разработчиков, на поддержку которых нацелена большая экосистема институтов развития. А именно такие, как Российский научный фонд, Фонд перспективных исследований, Фонд содействия инновациям, "Сколково", а также Агентство по технологическому развитию", - уточнил премьер. По его словам, общий объем средств, которые эти организации направили на прорывные проекты, оценивается в 10 миллиардов рублей.

"Важно улучшить эффективность этой работы, повысить координацию с Российской академией наук, комплексное взаимодействие между представителями бизнеса, науки, государства, реализуем и через национальные проекты технологического лидерства", - призвал премьер.

ТАСС - информационный партнер форума.