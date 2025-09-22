За последние несколько лет были запущены профильные передовые инженерные школы, открылись лаборатории и учебные дизайн-центры, отметил премьер-министр

СИРИУС /федеральная территория/, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что правительство усилит работу по привлечению молодых талантливых кадров в сферу разработки отечественной микроэлектроники.

"Значимый приоритет повестки развития связан с решением кадрового вопроса. В ближайшие три года предприятиям микроэлектроники потребуется порядка 3 тысяч человек, и наверное больше. Это такие самые скромные оценки. А с учетом секторов радиоэлектронной промышленности - уже свыше 20 тысяч, треть из которых должна быть с высшим образованием как минимум", - сказал он, выступая на пленарной сессии российского форума "Микроэлектроника 2025".

При этом премьер отметил, что отраслью востребованы и работники широкого профиля, и обладающие уникальными компетенциями, в числе которых - конструкторы и операторы технологического оборудования, разработчики систем автоматизированного проектирования, инженеры-технологи, химики, физики.

"Для привлечения талантливой молодежи за последние несколько лет были запущены профильные передовые инженерные школы, открылись лаборатории и учебные дизайн-центры. Без сомнения, эта работа должна быть усилена и продолжена", - сказал Мишустин.