ЦХИНВАЛ, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Южной Осетии рассчитывают проводить экономический форум раз в два года, чтобы подводить итоги предыдущего и намечать новые планы. Об этом сообщил вице-премьер - министр финансов Южной Осетии Дзамболат Тадтаев в студии ТАСС в рамках Первого международного экономического форума в Цхинвале.

"Опыт колоссальный. Мы этот опыт будем использовать в дальнейшем. Забегать вперед и говорить о том, что форум станет ежегодный, пока говорить рано, но раз в два года такое мероприятие, считаю, что проводить надо, чтобы показывать результаты, которые были намечены на первом экономического форуме, и подводить итоги", - сказал Тадтаев.

Он отметил, что форум превзошел все ожидания и собрал больше участников, чем организаторы рассчитывали.

"Мы консультировались с ведущими российскими организациями, такими как Росконгресс. Нам рассказывали, что из десяти приглашенных <…> к нам могут прийти два-три человека. Но к нам пришло значительно больше. Соотношение может быть не в три раза, но в два раза точно, учитывая, сколько зарегистрировалось людей", - подчеркнул вице-премьер.

Первый международный экономический форум проходил в Цхинвале с 18 по 20 сентября. По данным организаторов, на мероприятие было аккредитовано более 3 тыс. делегатов из России, Абхазии, Никарагуа, Венесуэлы, Китая и Приднестровья. В нем приняли участие президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба, представители Администрации президента РФ, Российского экспортного центра, Центрального банка РФ, а также делегации российских регионов. Среди гостей мероприятия были и представители ВТБ, ПСБ, ВЭБ.РФ, а также участники бизнес-ассоциаций России и Южной Осетии.

