Премьер также рассказал о кратном увеличении продуктового портфеля российских решений

СИРИУС /федеральная территория/, 22 сентября. /ТАСС/. Власти выделили порядка 170 млрд рублей за 10 лет на освоение новой продукции микроэлектроники. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на выступлении на пленарном заседании Российского форума "Микроэлектроника 2025".

"На освоение новых видов [микроэлектронной] продукции за 10 лет было направлено из федерального бюджета почти 170 миллиардов рублей. Эти средства позволили запустить более 500 проектов создания критически важных электронных компонентов, программно-аппаратных систем", - сказал он.

Мишустин также рассказал о кратном увеличении продуктового портфеля российских решений - по данным на начало сентября, в соответствующий реестр включено порядка 36 тыс. разных позиций. "Для сравнения - в двадцатом году их насчитывалось всего около двух с половиной тысяч", - уточнил премьер.

Среди таких позиций, в частности, модули высокоточного позиционирования для робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов, телекоммуникационное оборудование высокоскоростного доступа в интернет, станции спутниковой связи и телематические модули для автоматизированного управления.

Мишустин также посетил выставку форума, на котором ознакомился с некоторыми из таких технологий. "Уровень представленных здесь изобретений крайне высокий. Например, прототип уникального нейроморфного процессора. Это сверхмощная вычислительная система, в которой имитируется работа нейронов мозга. У нее многообещающие перспективы применения для устройств с искусственным интеллектом, автономных транспортных средств, медицинских приборов, а также в робототехнике и других сферах, тесно связанных с жизнью людей", - отметил премьер.

