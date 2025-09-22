"Российская энергетическая неделя - 2025" пройдет в Москве с 15 по 17 октября

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Росконгресс опубликовал деловую программу международного форума "Российская энергетическая неделя - 2025" (РЭН). Форум пройдет в Москве с 15 по 17 октября.

Организаторы сообщили, что в РЭН примут участие в том числе министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, генсек ОПЕК Хайсам Аль Гайс, министр нефти и минеральных ресурсов Египта Карим Бадави, а также министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Российская энергетическая неделя сохраняет статус одной из ключевых дискуссионных площадок для обсуждения самых актуальных тенденций развития современного ТЭК. В этом году участники обсудят ключевые вопросы развития отрасли, новые вызовы, препятствия и успехи совместной работы. Деловая программа РЭН-2025 сформирована с учетом запроса отрасли на обновление и формирование новых подходов в производстве", - прокомментировал вице-премьер России Александр Новак, его слова приводятся в сообщении Росконгресса.

Он добавил, что участники обсудят вопросы повышения эффективности работы с традиционными энергоресурсами, стратегии развития добычи и переработки, а также возможности низкоуглеродной энергетики. Новак выразил уверенность, что форум позволит укрепить взаимовыгодное сотрудничество государственных структур, корпораций и компаний.

В рамках форума запланировано проведение более 60 тематических сессий и бизнес-диалогов с участием свыше 100 спикеров. Мероприятия деловой программы разделены на четыре ключевых блока: "Международное сотрудничество", "Устойчивое развитие: адаптация к новой реальности", "Технологии как ключевой драйвер развития энергетики" и "ТЭК России: стратегия развития". Центральным событием станет пленарное заседание.

Помимо деловой программы, в рамках РЭН-2025 пройдет выставка оборудования и технологий для ТЭК в Гостином дворе, торжественная церемония вручения международной премии "Глобальная энергия", а также мероприятия Молодежного дня.

"Программа РЭН-2025 отражает актуальные вызовы, которые сегодня стоят перед отраслью, среди них: достижение технологического лидерства в сфере энергетики, ее социальная ориентированность, а также соблюдение баланса традиционных и новых источников энергии для обеспечения устойчивого развития страны. Отдельное внимание уделено укреплению международных связей в структуре топливно-энергетического комплекса и роли России в мировой энергетике", - отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2025 Антон Кобяков.