Последующие этапы включат в себя использование QR-кода в организациях финрынка, для получения некоторых госуслуг в МФЦ, также можно будет пользоваться им в салонах сотовых операторов, в частных медорганизациях и при заселении в гостиницы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. В сервисе "Госдоки" на портале "Госуслуги" в ближайшем будущем появится возможность сгенерировать QR-код, который можно будет предъявлять наравне с бумажным паспортом, сообщили в Минцифры РФ.

"Госдоки" - сервис в приложении "Госуслуг", с помощью которого сейчас можно поделиться сведениями о своих документах. Уже в ближайшем будущем в нем появится возможность создать QR-код, который в определенных ситуациях при желании можно будет предъявлять наравне с бумажным паспортом", - отметили в Минцифры.

На первом этапе QR-код можно будет применять в магазинах при покупке товаров 18+, при проходе на мероприятия с ограничениями по возрасту в кино или музеях, для входа в офисные центры с пропускной системой, а также при отправке или получении посылок и заказных писем.

Последующие этапы включат в себя использование QR-кода в организациях финрынка, для получения некоторых госуслуг в МФЦ, также можно будет пользоваться им в салонах сотовых операторов, в частных медорганизациях и при заселении в гостиницы.

Возможности применения будут расширяться поэтапно в соответствии с определенными правительством РФ сроками и по мере подключения организаций к сервису "Госдоки", уточнили в Минцифры. При этом предъявить QR-код можно будет только в них.

"При проверке будут отображаться только необходимые данные. Например, билетер в кино увидит только фото и сведения о возрасте", - добавили в министерстве.