"СО "Тверьнефтепродукт" установила одинаковые цены на своих заправках на всей территории региона

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. "СО "Тверьнефтепродукт" исполнило предупреждение ФАС, сеть АЗС оперативно устранила признаки нарушения антимонопольного законодательства и установила одинаковые цены на своих АЗС на всей территории региона. Об этом говорится в сообщении службы.

"Тверское УФАС России выявило, что в районах, где компания занимает доминирующее положение, стоимость бензинов АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива была выше, чем в других муниципалитетах. При этом организация не предоставила экономических или технологических причин, обосновывающих разные цены", - говорится в сообщении. В ФАС отметили, что региональное управление службы выдало компании предупреждение. "Сеть АЗС оперативно устранила признаки нарушения антимонопольного законодательства и установила одинаковые цены во всех муниципальных образованиях", - добавили там.

ФАС России продолжает внимательно следить за ситуацией на топливном рынке, уточнили в службе.