Разницу себестоимости электроники РФ и импортных аналогов будут компенсировать

Как отметил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, компоненты российского производства сегодня бывают существенно дороже импортных, которые производятся серийно

СИРИУС /Федеральная территория/, 22 сентября. /ТАСС/. Власти планируют на первых этапах освоения производства компенсировать разницу себестоимости отечественных электронных компонентов и цены импортного аналога. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, выступая на пленарном заседании форума "Микроэлектроника 2025".

"Мы будем на первых этапах освоения номенклатуры компенсировать разницу цены между импортом и сегодняшней себестоимостью производства, формируя в том числе и прибыль для мотивации частных компаний", - сказал он.

Как отметил Мантуров, компоненты российского производства сегодня бывают существенно дороже импортных, которые производятся серийно. Поэтому необходим драйвер для формирования первоначального заказа.

"Поэтому наша государственная политика в области радио- и микроэлектроники - она долгосрочная. Это отражено и в стратегиях, и в нацпроектах. Поэтому будем продолжать поддерживать это направление", - заключил первый вице-премьер.

ТАСС - стратегический информационный партнер форума "Микроэлектроника 2025".