МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Экспорт российского угля в ближайшие годы будет ориентирован в основном на азиатский рынок - Китай и Индию. В будущем возможно увеличение поставок в Японию. Такое мнение озвучил партнер консалтинговой компании NEFT Research и основатель аналитического агентства "Альфастат" Данил Токмин в ходе презентации доклада о перспективах угольного экспорта.

"Уже есть тенденция, что японские потребители, энергокомпании прощупывают рынок и прощупывают какую-то регуляторную повестку, потому что российский уголь, в общем-то, выгоден. <…> В случае, если геополитическая история сдвинется немножко в другом направлении, то мы видим восстановление поставок в часть стран. Но в первую очередь это, конечно, будут азиатские страны", - заявил эксперт.

По его мнению, основные направления для наращивания экспорта угля в ближайшие годы - Китай, Индия и Турция. "Я бы сказал, что у нас будет расти Китай, будет расти Индия, будет расти Турция и, возможно, восстановится часть прочих поставок в АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион - прим. ТАСС)", - отметил Токмин.

В свою очередь первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Татьяна Горовая считает, что в первую очередь стоит ждать восстановления объема поставок. "Мы менее оптимистичны. Мы считаем, что да, Азия будет, но, скорее, не рост, а выход на какие-то докризисные уровни. Но такого роста, как планируют коллеги, мы пока не видим", - подчеркнула она.

По данным Министерства финансов Японии, экспорт угля из России в Японию в августе упал на 44,9%.

В июне интервью ТАСС замглавы Минэнерго РФ Дмитрий Исламов говорил, что Россия в 2025 году намерена сохранить объем экспорта угля в Китай на уровне около 100 млн тонн, а с 2026 года планирует наращивать поставки.