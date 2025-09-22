Разработка направлена на цифровую экономику

МОСКВА, 22 сентября /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" работает над созданием интегрированной инфраструктуры искусственного интеллекта для цифровой экономики, заявил директор по информационным и цифровым технологиям Росатома Евгений Абакумов.

"В эпоху глобальных технологических преобразований "Росатом", работающий более чем в 30 странах мира, не только успешно интегрирует цифровые технологии в свою деятельность, но и предлагает комплексные решения международным партнерам. Ключевым направлением становится развитие доверенного искусственного интеллекта, который открывает новые возможности для энергетики. Мы стремимся создать интегрированную инфраструктуру ИИ для развития цифровой экономики, уделяя особое внимание технологическому суверенитету и прозрачности решений",- приводятся в сообщении госкорпорации его слова.

По его словам, ИИ позволяет эффективно обрабатывать большие массивы данных, совершенствовать процессы проектирования, инжиниринга и строительства, оптимизировать работу сложных технологических объектов.

