В 2024 году благодаря налоговым льготам предприятия отрасли сэкономили около 100 млрд рублей, отметил глава ведомства Антон Алиханов

СИРИУС /Федеральная территория/, 22 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ обсуждает с Минфином РФ вопрос о введении обязанности компаний реинвестировать в развитие электроники, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на пленарной сессии форума "Микроэлектроника 2025".

По его словам, в 2024 году благодаря налоговым льготам предприятия отрасли сэкономили около 100 млрд рублей. "Сегодня, когда общался с представителями отрасли, многие говорили о том, что мы все льготы и все, что зарабатываем дополнительно за счет мер поддержки государства, это все вкладываем обратно в производство", - сказал Алиханов.

"Сейчас с Минфином ведем тоже активную работу с тем, чтобы, возможно, сделать это нормативно обусловленной вещью, то есть чтобы эти льготы все-таки реинвестировались в безусловном порядке", - отметил министр.

