МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ предложило создать карту цифровых транспортных решений в российских регионах для обмена опытом и распространения эффективных технологических решений, сообщило министерство.

"На федеральном уровне мы готовы не только демонстрировать существующие инструменты и решения, но и слышать запросы регионов: что им нужно для успешной работы, какие данные и сервисы наиболее востребованы на местах. Обсудим создание карты цифровых транспортных решений - платформу для обмена опытом и тиражирования самых эффективных технологических решений", - заявил глава министерства Андрей Никитин, чьи слова приводит Минтранс.

Как сказано в сообщении, обмен опыта между регионами и внедрение лучших практик является важным аспектом цифровой трансформации транспортной отрасли, позволяет ускорить процессы цифровизации и повысить их эффективность на местах. "Главная цель - чтобы жители любого региона России могли легко планировать маршруты, оплачивать проезд и пользоваться современными транспортными сервисами", - говорится в сообщении.

Цифровизацию транспорта и опыт регионов РФ обсудят на заседании комиссии Госсовета по направлению "Эффективная транспортная система" на форуме "Цифровая транспортация 2025", отмечает Минтранс.