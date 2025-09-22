Основатель маркетплейса Татьяна Ким и губернатор региона Александр Цыбульский уже подписали соответствующее соглашение

АРХАНГЕЛЬСК, 22 сентября. /ТАСС/. Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) построит логистический комплекс в Архангельской области, РВБ подписала соглашение с правительством Архангельской области, сообщает пресс-служба компании. Свои подписи под документом поставили основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"В рамках сотрудничества РВБ планирует реализовать инвестиционный проект по строительству логистического комплекса площадью около 50 тыс. кв. м, - указано в сообщении. - В настоящее время ведется поиск подходящего земельного участка для размещения будущего логистического центра. Этот проект станет важным этапом в расширении логистической инфраструктуры и дальнейшем развитии компании".

Архангельская область, расположенная в Арктической зоне - один из крупнейших регионов страны по площади на севере европейской части России. Как отметила Ким, поэтому этот регион выбран для строительства современного логистического центра. Проект позволит значительно оптимизировать логистику и ускорить доставку товаров, что особенно актуально для северных территорий. "Инвестиции, направленные на реализацию проекта, будут способствовать развитию и поддержке региона, укрепляя его экономический потенциал и инфраструктуру. При строительстве логистического центра в Архангельской области будут применены все передовые технологии, доступные в компании", - сказала Ким.

По мнению главы региона, создание сортировочного центра позволит снизить издержки бизнеса на логистику, повысить привлекательность работы с маркетплейсом для местных производителей. Также Ким и Цыбульский запустили "Платформу роста" - комплексную программу поддержки для предпринимателей. Архангельская область стала 35-м регионом, присоединившимся к проекту. Порядка 20 местных брендов стали участниками программы.

"В сочетании с мерами индивидуального сопровождения предпринимателей в рамках проекта "Платформа роста" - консультациями, инфраструктурной и правовой поддержкой, содействием в продвижении и логистике - создание сортировочного центра обеспечит мощный синергетический эффект, - подчеркнул Цыбульский. - Таким образом, одновременно будут решены две ключевые задачи: упрощение выхода предпринимателей региона на онлайн-площадки и формирование эффективной логистической инфраструктуры. Это создаст дополнительные конкурентные преимущества для Архангельской области и откроет новые возможности для расширения сотрудничества с компанией".

Объединенная компания Wildberries & Russ управляет более чем 135 логистическими объектами общей площадью свыше 4 млн кв. м. Наличие развитой складской инфраструктуры позволяет компании сохранять быстрое время доставки, развивать дополнительную инфраструктуру вокруг логоцентров, предоставлять локальным производителям доступ к широкой сети дистрибуции товара по всей России и странам присутствия.