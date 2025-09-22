По словам основателя аналитического агентства "Альфастат", добыча угля может составить 436 млн тонн

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Объем экспорта российского угля по итогам текущего года может снизиться на 2,6%, до 189 млн тонн против 194 млн тонн в 2024 году. Такие данные представил партнер консалтинговой компании NEFT Research и основатель аналитического агентства "Альфастат" Данил Токмин в ходе презентации доклада о перспективах угольного экспорта.

"С 2022 года ситуация радикально изменилась. Для нас полностью закрылся, или по крайней мере, закрылся в стандартном формате, европейский рынок. Частично восточный рынок, АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион - прим. ТАСС) смог эти объемы компенсировать, частично - ближневосточные трейдеры", - сказал он.

Из материалов эксперта также следует, что добыча угля в 2025 году может составить 436 млн тонн против 439 млн тонн годом ранее. Ожидается, что внутренние поставки сократятся на 2,2%, до 175 млн тонн. Складские запасы угля могут достичь 48 млн тонн (снижение на 2% по отношению к 2024 году).

В марте вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия в 2025 году может сократить добычу угля до менее 440 млн тонн.

Ранее в интервью ТАСС замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов отмечал, что за пять месяцев 2025 года вывоз угля на экспорт по инфраструктуре РЖД снизился на 1,5 млн тонн, а отдельно по восточному направлению вырос на 0,9 млн тонн.