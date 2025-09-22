К таким машинам относятся Haval Jolion, Chery Tiggo 7 и Geely Monjaro

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Цены на популярные в РФ семейные автомобили - Haval Jolion, Chery Tiggo 7 и Geely Monjaro - после пересмотра методики расчета утильсбора изменятся минимально. Серьезных изменений для массового клиента в параллельном импорте также не ожидается, сообщила журналистам генеральный директор ГК "Рольф" Светлана Виноградова.

"Если говорить о параллельном импорте, где "Рольф" занимает лидирующие позиции - около 10% рынка, то серьезных изменений для массового клиента мы не прогнозируем. Доля автомобилей в структуре продаж "Рольфа", где повышение цены может превысить 5%, составляет 13,8%. И речь идет преимущественно о премиальном сегменте", - сказала она.

"С точки зрения массовой аудитории, где значительную часть покупателей составляют семьи с детьми, поводов для беспокойства нет. По данным "Рольфа", самые востребованные модели в 2025 году - Haval Jolion, Chery Tiggo 7 и Geely Monjaro. Для большинства из них изменения в цене будут минимальными", - отметила Виноградова.

По ее словам, даже в случае с Geely Monjaro, производство которого не локализовано в РФ, при покупке автомобиля у официального дилера корректировка не превысит 175 тыс. руб., что составляет всего 5-6% от стоимости машины. Таким образом, привычные и востребованные семейные кроссоверы сохранятся в доступном ценовом сегменте.

Значительные изменения вероятны, прежде всего, в сегменте электромобилей и гибридных моделей. Тем не менее на данный момент их доля не превышает 4% от общего рынка России и составляет менее 6% в продажах ГК "Рольф". Колебания данного сегмента не окажут значительного влияния на весь рынок.

"Мы убеждены, что новые правила не приведут к шоковым сценариям. Напротив, они усилят доверие клиентов, обеспечат равные условия для участников рынка и создадут фундамент для устойчивого развития отрасли", - заключила Виноградова.

Ранее Минпромторг подготовил проект постановления правительства РФ, согласно которому с 1 ноября 2025 расчет утильсбора для легковых автомобилей ( категория М1) будет включать новый показатель - базовая ставка станет зависеть от типа и объема двигателя, а мощность - влиять на повышающий коэффициент по прогрессивной шкале.