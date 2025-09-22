Суд передал в собственность России АО "Ростовводоканал"

Бенефициаром компании был осужденный экс-замминистра РФ энергетики Станислав Светлицкий

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы обратил в доход РФ свыше 116 млн акций АО "Ростовводоканал", фактическим владельцем которого является осужденный за мошенничество бывший заместитель министра энергетики РФ и президент АО "Евразийский" Станислав Светлицкий. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил исковые требования прокуратуры к АО «Евразийский», Светлицкому и Чернышеву удовлетворить в полном объеме", - зачитал решение судья.

Согласно решению суда, 116 016 000 акций компании будут переданы в Росимущество. Решение вступает в силу незамедлительно.

Как утверждается в материалах иска прокуратуры, Светлицкий с помощью бывшего мэра Ростова-на-Дону Михаила Чернышева взял под контроль компанию "Ростовводоканал". При этом процедура приватизации компании была нарушена. Благодаря доходам, полученным от "Ростовводоканала", Светлицкий, как полагает прокуратура, стал миллиардером и приобрел элитную недвижимость в столичном регионе.

Сам бывший министр в судебном заседании не участвовал. Его представитель заявил в суде, что Светлицкий резко возражает против передачи компании государству, а приобретена она им была на законных основаниях.

В конце октября 2020 года Светлицкий был осужден на 12 лет лишения свободы. Суд признал его виновным в том, что он похитил вместе с соучастниками более 1 млрд рублей, выделенных на строительство очистного завода в Ростове-на-Дону.