Киберагентство ЕС подтвердило, что сбой в аэропортах вызвал вирус-вымогатель

Риски подобных кибератак на объекты критической инфраструктуры возросли, рассказали специалисты

БРЮССЕЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Агентство ЕС по кибербезопасности (ENISA) подтвердило, что причиной сбоя в работе некоторых европейских аэропортов стал вирус-вымогатель. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление ENISA.

По его информации, воздушные гавани подверглись воздействию "вредоносного программного обеспечения, блокирующего доступ к данным до тех пор, пока жертва не заплатит за его восстановление". В агентстве также подчеркнули, что риски подобных кибератак на объекты критической инфраструктуры возросли.

Ранее в ENISA заявили, что причиной перебоев в работе нескольких крупных аэропортов Европы стала кибератака. Там отметили, что к расследованию ситуации были привлечены правоохранительные органы.

В последние дни несколько воздушных гаваней Европы, в том числе лондонский Хитроу, а также аэропорты Брюсселя, Берлина и Дублина, сообщили о технических проблемах и сбоях в системе регистрации из-за кибератаки. В связи с этим в аэропортах образовались очереди, а многие рейсы были отменены.