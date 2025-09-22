Доступ клиентов "Агропромкредита" к счетам ограничили из-за мер по иску ГП

В иске Генпрокуратура требует обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Доступ клиентов банка "Агропромкредит" к счетам ограничен в результате принятия обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры РФ к бизнесменам Алексею Боброву и Артему Бикову. Об этом сообщил на предварительном судебном заседании представитель банка Александр Белоконев.

"На текущий момент из-за действий прокуратуры наши клиенты - это порядка 40 тыс. физических лиц и 1,5 тыс. юридических лиц - не могут получить доступ к своим денежным средствам, безусловно, они все на нервах", - сказал он, подчеркнув, что это также бьет по деловой репутации банка.

В иске Генпрокуратура требует обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". У ГП РФ 80 требований изъятий у различных владельцев долей и акций ряда компаний. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов, благодаря которым, как считают в Генпрокуратуре, Биков и Бобров получили контроль над бывшим государственным унитарным предприятием Свердловской области "Облкоммунэнерго". Ответчиком в иске также заявлен вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.