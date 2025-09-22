В России подготовят меры против срыва форвардных контрактов в электронике

Глава Минпромторга Антон Алиханов отметил, что если покупатель в какой-то момент передумает, то вложивший деньги в производство разработчик с юридической точки зрения в такой ситуации не защищен

СИРИУС /Федеральная территория/, 22 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ и Минцифры РФ до конца 2025 года подготовят предложения о введении ответственности за срыв форвардных контрактов в радио- и микроэлектронике по аналогии с механизмом take or pay (бери или плати). Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на пленарном заседании форума "Микроэлектроника 2025".

"Анонс тоже нашей дальнейшей работы с коллегами из Минцифры - это форвардные контракты. Вот мы уже который год приводим этот пример с форвардными контрактами по базовым станциям. У нас по сути законодательно нет ответственности за разрыв форвардного контракта", - сказал он.

Так, Алиханов отметил, что если покупатель в какой-то момент передумает, то вложивший деньги в производство разработчик с юридической точки зрения в такой ситуации не защищен.

"Нам вот этот механизм take or pay, который активно применяется в энергетике, в ряде других отраслей, и законодательно урегулирован, необходимо таким же образом урегулировать для рынка как микроэлектроники и радиоэлектронной продукции, так и вообще, наверно, для других типов рынков в том числе", - отметил министр.

"Думаю, что здесь постараемся до конца года с коллегами из Минцифры выйти уже с предложениями на руководство правительства с тем, чтобы такую норму внести в Государственную думу", - сообщил глава Минпромторга.

ТАСС - стратегический информационный партнер форума "Микроэлектроника 2025".