По словам главы Минпромторга , устройство крайне важно с точки зрения технологического суверенитета

СИРИУС, /Федеральная территория/, 22 сентября. /ТАСС/. Поставки российских литографов на 130 нанометров планируется начать с 2027 года, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах форума "Микроэлектроника 2025".

"Соответственно, с 2027 года исходим из того, что он (литограф) тоже будет заказываться рынком", - сказал он.

По его словам, хотя это не массовый продукт, но он крайне важен с точки зрения технологического суверенитета - "это базовая вещь электронного машиностроения".

Отвечая на вопрос о том, необходимо ли разрабатывать литографы на пять нанометров, Алиханов заявил, что здесь не может быть дискуссий. "Кремниевую электронику надо освоить будет в полном объеме. <…> Нам точно нужно будет двигаться вниз в этом смысле, в более высокотехнологичные топологии", - добавил министр.

Ранее Алиханов заявлял ТАСС, что отечественный литограф, который обеспечит выпуск чипов на 130 нанометров, будет создан в 2026 году. В перспективе планируется выйти на топологию 90-65 нанометров.

