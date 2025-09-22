Говоря о причинах сложившейся ситуации, президент Российской академии наук Геннадий Красников отметил влияние санкционного давления и отсутствие в течение длительного периода необходимых инвестиций

СИРИУС /федеральная территория/, 22 сентября. /ТАСС/. Реализуемая в РФ политика по поддержке отрасли микроэлектроники позволит к 2030 году начать существенное сокращение отставания от мировых лидеров. Об этом в кулуарах форума "Микроэлектроника 2025" заявил ТАСС президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

"Благодаря тому, что все-таки изменилась у нас парадигма [развития отрасли микроэлектроники], у нас ставится задача технологической независимости, уже в течение нескольких лет мы видим, как на существенный порядок идет увеличение финансирования по такому широкому спектру. Уже достигаются определенные результаты, - сказал собеседник агентства. - В моем понимании, где-то через два-три года будут достигнуты качественные результаты. Но если говорить о том, когда мы начнем уже существенное сокращение отставания, то это ближе к 2030 году".

Говоря о причинах отставания российской микроэлектроники, президент РАН отметил влияние санкционного давления и отсутствие в течение длительного периода необходимых инвестиций.

"Микроэлектроника очень капиталоемкая отрасль и, конечно, многие страны, которые являются лидерами, осуществляли колоссальные инвестиции в новые технологии. А второе, тоже очень важная составляющая, помимо инвестиций, это государственная политика. У нас долгие годы была такая философия, что мы все купим - зачем вкладывать, когда можно покупать лучшие технические решения", - отметил Красников.

Российский форум "Микроэлектроника 2025" проходит в научно-технологическом университете "Сириус" с 22 по 27 сентября. В форуме принимают участие представители научного сообщества, государственных структур и бизнеса. Они обсудят стратегию обеспечения национального технологического суверенитета в микроэлектронике, ход реализации программ развития отрасли, меры господдержки, вопросы кадрового обеспечения и другие темы. Форум входит в план мероприятий Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина.

ТАСС - информационный партнер форума.