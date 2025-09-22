В МВД составили топ-7 схем мошенничества на площадках бесплатных объявлений

В УБК ведомства назвали самой распространенной схемой продажу несуществующего товара или услуги

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Продажа несуществующего товара или услуги является наиболее распространенной схемой мошенничества на площадках бесплатных объявлений. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

В МВД рассказали, что проанализировали все преступления, совершенные на площадках бесплатных объявлений за неделю, для подготовки своеобразного антирейтинга, списка схем, которых стоит опасаться. "Продажа несуществующего товара или услуги (примерно 46%). Самая распространенная схема. Злоумышленник публикует привлекательное объявление о продаже товара или услуги, получает предоплату и прекращает общение", - сказали в управлении. Например, продается популярная техника (iPhone, ноутбуки) по заниженной цене, предлагаются стройматериалы (пиломатериалы, банные комплексы) или мебель.

На втором месте - фишинг через фейковые страницы оплаты (12%). "Мошенник высылает жертве ссылку на поддельную страницу, имитирующую сайт известного сервиса (доставки, маркетплейса), куда пользователь вводит данные своей банковской карты, после чего средства с нее списываются", - пояснили в киберполиции. В качестве примера привели требование оплаты "страховки" или "доставки" для завершения сделки, ссылки на фальшивые сервисы, маскирующиеся под Ozon Tracker, "Альфа Трео" или СДЭК.

"Мошенничество под видом работодателя (8%). Предложение высокооплачиваемой работы или подработки от имени известных компаний с предложениями "заработка на лайках", участия в продвижении товара на маркетплейсах и другие", - находится на третьем месте антирейтинга МВД.

Далее с примерными процентными значениями следуют обман с предоплатой через СБП (10%), вымогательство под видом возврата средств (6%), кража данных через удаленный доступ (5%) и социальная инженерия (4%). "Еще 9% это другие методы обмана, которые нельзя напрямую отнести к кибермошенничеству, например, отказ арендатора вернуть взятую напрокат вещь или сбыт краденого имущества через площадки бесплатных объявлений", - сказали в УБК.