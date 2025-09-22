Chanel подала три заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков

Заявки поступили в сентябре 2025 года из Швейцарии

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Компания Chanel подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) три заявки на регистрацию товарных знаков Chanel Bois Des Iles, Chanel Boy и Chanel Comete, выяснил корреспондент ТАСС.

Как следует из данных Роспатента, заявки поступили в сентябре 2025 года из Швейцарии. Товарные знаки регистрируется по одному классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - парфюм и туалетная вода.

Заявки на регистрацию товарных знаков Chanel Bois Des Iles, Chanel Boy и Chanel Comete поступили в Роспатент 19, 11 и 5 сентября соответственно.