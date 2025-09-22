Стороны договорились, что около 80% акций нового американского оператора соцсети перейдет консорциуму инвесторов, включая компании Oracle и Silver Lake

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Администрация США и китайская компания ByteDance достигли предварительного соглашения о будущем TikTok в Соединенных Штатах. Ожидается, что президент США Дональд Трамп утвердит сделку в конце этой недели, сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Согласно договоренностям, около 80% акций нового американского оператора TikTok перейдет консорциуму инвесторов, включая компании Oracle и Silver Lake. Доля ByteDance сократится ниже 20% для выполнения требований закона 2024 года, согласно которому компания обязана продать или прекратить деятельность соцсети на территории Соединенных Штатов.

Ключевым элементом соглашения стало изменение алгоритма рекомендаций в TikTok. ByteDance предоставит его копию новому оператору, а Oracle и правительство США будут контролировать адаптацию технологии. В статье отмечается, что этот шаг призван устранить опасения Вашингтона относительно предполагаемого влияния Китая на контент для 170 млн американских пользователей. Скорее всего, скачивать новое приложение не придется - доступ сохранится через существующий сервис, указано в материале.

Тем не менее, отмечает WSJ, американской и китайской сторонам все еще предстоит урегулировать некоторые детали, преодолеть юридические барьеры и утвердить состав инвесторов. Как заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй, Пекин и Вашингтон достигли "базового консенсуса". Он подчеркнул, что Китай рассмотрит вопросы экспорта технологий в соответствии со своим законодательством.

Ранее Трамп заявил, что в сделке могу принять участие медиамагнат Руперт Мёрдок и его сын Лахлан. Помимо семьи Мёрдоков в группу потенциальных покупателей вошли глава Oracle Ларри Эллисон и председатель совета директоров Dell Майкл Делл.

Дональд Трамп 19 сентября по итогам телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о достижении прогресса в вопросе TikTok. Позднее, беседуя с журналистами в Белом доме, американский лидер сказал, что работа над реализацией сделки по продаже этой платформы уже началась. Американский президент также отмечал, что "тепло относится" к платформе TikTok, поскольку голоса ее пользователей поспособствовали его победе на президентских выборах. После инаугурации 20 января 2025 года он подписал указ, согласно которому блокировка TikTok в Соединенных Штатах была отложена. Позднее Трамп неоднократно продлевал эту отсрочку, в последний раз он сделал это 16 сентября. Сейчас блокировка соцсети в США отложена до 16 декабря.