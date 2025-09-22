К 16:18 мск цена фьючерса на нефть Brent торговалась на уровне $66,05 за баррель

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2025 года на лондонской бирже ICE опускалась ниже $66 за баррель впервые с 12 сентября 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 16:03 мск, стоимость Brent снижалась на 1,35%, до $65,95 за баррель.

К 16:18 мск цена фьючерса на нефть Brent замедлила снижение и торговалась на уровне $66,05 за баррель (-1,2%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре 2025 года снижался на 1,83% - до $61,65 за баррель.