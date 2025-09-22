Инвестиции в экономику Калининградской области превысят 30 млрд рублей

Губернатор региона поручил обеспечить поддержку крупных инвестиционных проектов, малых и средних предприятий в сфере сельского хозяйства и промышленного производства

КАЛИНИНГРАД, 22 сентября. /ТАСС/. Объем капиталовложений в экономику Калининградской области к концу 2025 года превысит 30 млрд рублей, что на четверть больше, чем в 2024 году, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Поставленная губернатором Алексеем Беспрозванных задача сохранить высокий уровень капитальных вложений, в том числе в строительство социальных объектов, объектов ЖКХ и дорожной инфраструктуры, решается. В абсолютном выражении объем капвложений в экономику области в 2025 году составит свыше 30 млрд рублей с ростом к уровню 2024 года на 25%", - сообщили в пресс-службе.

В фокусе внимания региональных властей находятся крупные инвестпроекты, малые и средние предприятия в различных сферах экономики. "На поддержку экономического роста и инвестиций в 2025 году направляется более 6,5 млрд рублей. Губернатором поручено обеспечить поддержку крупных инвестиционных проектов, малых и средних предприятий в сфере сельского хозяйства и промышленного производства", - уточнили в пресс-службе.