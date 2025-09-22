Акцент будет сделан на поиск дефицитных металлов, включая литий, уран, титан, вольфрам, молибден, хром, сообщил холдинг

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. "Росгеология" начала полевые работы по геологическому изучению объектов на твердые полезные ископаемые в рамках II этапа федерального проекта "Геология: возрождение легенды" (ГВЛ-2). Акцент будет сделан на поиск дефицитных металлов, включая литий, уран, титан, вольфрам, молибден, хром, высоколиквидных - золото, серебро, медь, цинк, свинец, олово, а также алмазов, плавикового шпата, графита и угля. Об этом сообщил холдинг в Telegram-канале.

"В 2025-2027 гг. "Росгео" проведет работы по геологическому изучению 45 объектов на твердые полезные ископаемые (ТПИ) и углеводороды (УВС), в том числе с последующей постановкой запасов на госбаланс. В области поиска и разведки ТПИ в 2025 году стартуют работы по 29 проектам ГВЛ-2 в регионах Сибири и Дальнего Востока: в республиках Саха (Якутия), Тыва, Хакасия и Бурятия, Забайкальском, Красноярском и Хабаровском краях, Чукотском АО, Магаданской и Томской областях", - отмечается в сообщении.

В холдинге добавили, что по распоряжению правительства РФ "Росгео" была назначена единственным исполнителем госконтрактов на выполнение геологоразведочных работ по II этапу федерального проекта "Геология: возрождение легенды" и программе "Воспроизводство и использование природных ресурсов".

"На сегодня по всем объектам ТПИ подготовленная предприятиями "Росгео" проектная документация получила положительные заключения Государственной экспертизы, и начались полевые работы", - добавили в "Росгеологии".