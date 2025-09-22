Женщина является дочерью председателя совета директоров АФК "Система"

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Великобритания сняла санкции с дочери российского предпринимателя Владимира Евтушенкова Татьяны Евтушенковой. Об этом говорится в уведомлении Управления по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства (OFSI).

"Следующая запись была удалена из консолидированного списка и больше не подлежит замораживанию активов или санкциям в отношении трастовых услуг: Татьяна Владимировна Евтушенкова", - отмечается в документе. Причины подобного шага не поясняются.

Санкции в отношении жены председателя совета директоров АФК "Система" Владимира Евтушенкова Натальи Евтушенковой и его детей Феликса Евтушенкова и Татьяны Евтушенковой были введены в апреле 2023 года. Сам Евтушенков был включен в черный список в апреле 2022 года.