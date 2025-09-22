Корабль отплыл из порта Нинбо-Чжоушань в город Филикстоу в Британии

ШАНХАЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Первое грузовое судно отправилось из порта Нинбо-Чжоушань в Китае в город Филикстоу в Великобритании по Северному морскому пути. Как заявило городское правительство Нинбо, это первый в мире арктический экспресс-рейс из Китая в Европу.

Маршрут "окажет мощную поддержку китайским предприятиям в преодолении неопределенности в мировой торговле и освоении новых международных логистических каналов", говорится в распространенном заявлении. Судно Istanbul Bridge перевозит товары, реализуемые через платформы электронной коммерции, а также аккумуляторы и высокоэффективные накопители энергии.

"Судоходный маршрут, соединяющий Восточную Азию и Европу, имеет стратегическое значение для оптимизации глобальных цепочек поставок и развития торгово-экономического сотрудничества вдоль этого маршрута", - отмечается в сообщении властей Нинбо.

В 2018 году в КНР была опубликована "Белая книга" по политике Китая в Арктике, в которой было указано, что Пекин готов вместе со всеми сторонами строить "полярный Шелковый путь" посредством развития и использования арктических судоходных маршрутов.

Ранее на Восточном экономическом форуме во Владивостоке спецпредставитель госкорпорации "Росатом" по вопросам Арктики, заместитель председателя Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Владимир Панов сообщил о готовящемся рейсе с выгрузкой в промежуточных портах Филикстоу, Роттердам и Гамбург. По его словам, рейс планируется закончить 17-20 октября в Санкт-Петербурге.

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана.