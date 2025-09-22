По словам главы ведомства Ваге Ованнисяна, государственный долг в долларовом эквиваленте составил $13,8 млрд

ЕРЕВАН, 22 сентября. /ТАСС/. Государственный долг Армении в первом полугодии 2025 года увеличился на 7,9%, достигнув $13,8 млрд. Об этом сообщил министр финансов Армении Ваге Ованнисян на заседании постоянной комиссии парламента по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

"Государственный долг в первом полугодии 2025 года увеличился на 4,5%, а в долларовом эквиваленте - на 7,9%. Разница в динамике драмовых и валютных показателей обусловлена разным курсом драма по отношению к доллару США на конец 2024 года и 30 июня 2025 года соответственно, использованным для конвертации долга: 396,6 и 384,3 драма. В драмовом эквиваленте государственный долг увеличился на 4,8%, а долг Центрального банка сократился на 2,2%", - сказал министр в ходе обсуждения отчета об исполнении государственного бюджета Армении за первое полугодие 2025 года.

По словам министра, в номинальном выражении государственный долг в драмах составил 5,3 трлн драмов, а в долларовом эквиваленте - $13,8 млрд.

При этом он заверил, что показатели риска долгового портфеля правительства находятся в пределах установленных нормативов. "Средневзвешенная процентная ставка в первом полугодии 2025 года осталась на уровне конца 2024 года, составив 7,2%. Внутренний долг по-прежнему превышает внешний, достигнув 52%. Драмовый долг составляет 51%, а валютный - 49%", - сказал Ованнисян, подчеркнув, что все показатели находятся в пределах управляемых и целевых значений.

В 2024 году государственный долг Армении составил $12,8 млрд, или 5,09 трлн драмов.