РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Россияне воспринимают инфляцию более высокой, чем она есть на самом деле, за счет психологических факторов - например, когда их сильно задевает цена на какие-то единичные, но постоянно приобретаемые товары, заявил журналистам советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"Медианная оценка населением наблюдаемой инфляции - она выше, чем дает Росстат. Но это картина, характерная по миру в целом. Один из факторов - и в других странах наблюдается похожая картина, что люди оценивают инфляцию выше, чем дают официальные органы статистики - это психологический момент. Наш мозг реагирует более ярко на какие-то моменты, связанные с болью, а рост цен - это всегда боль", - сказал он.

Тремасов пояснил, что наиболее яркие впечатления о росте цен у потребителя складываются, когда он видит повышение стоимости "на любимые товары, которые часто использует, каждый день". И это ощущение он экстраполирует на всю потребительскую корзину. "[На фоне этого яркого впечатления] то, что сливочное масло дешевеет, яйца второй год подряд дешевеют, гречка третий год подряд дешевеет, то, что картофель еще до недавнего взлета цен находился на уровне 10-летней давности, - такие вещи мы как-то игнорируем, зачастую не обращаем на них внимания", - добавил эксперт.

Тремасов также отметил, что в РФ фиксируется высокое значение инфляционных ожиданий населения.

"Часто недооценивают значимость инфляционных ожиданий. Последние новости хорошие. Опрос, который был в середине сентября - то есть это опрос, проводившийся в первой декаде текущего месяца, - показал, что инфляционные ожидания населения снизились до минимальных значений за последний год: с 13,5% до 12,6%. Это медианная оценка инфляционных ожиданий. Но это все равно очень высокое значение. Текущий уровень инфляционных ожиданий создает проинфляционные риски", - указал он.