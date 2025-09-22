Россия лидирует среди ключевых въездных рынков республики по итогам всех восьми месяцев 2025 года, рассказали в ассоциации

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Туристический поток из России в Турцию с июня по август 2025 года увеличился на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,8 млн визитов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные министерства культуры и туризма Турции.

"Турция зафиксировала летом 2025 года 2 831 725 визитов россиян, что на 3,6% больше, чем за лето 2024 года. Из этого количества в июне - августе 2025 года 65,5% приехали на курорты провинции Анталья (1 854 822 туриста из России). Это на 4,3% больше, чем в эти же месяцы прошлого года", - говорится в сообщении.

По итогам августа турпоток из России в Турцию вырос на 5,5% в годовом сопоставлении - до 990,7 тыс. визитов, а по итогам восьми месяцев 2025 года - на 0,1%, до 4,6 млн поездок. "Россия лидирует среди ключевых въездных рынков Турции не только в августе и летом, но и по итогам всех восьми месяцев 2025 года", - отметили в АТОР.

Слабый прирост по итогам восьми месяцев может означать то, что в этом году Турция, скорее всего, не побьет доковидный рекорд по количеству прибытий россиян (свыше 7 млн в 2019 году), добавили в ассоциации.