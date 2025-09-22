В Минтрансе подчеркнули, что РФ традиционно рассматривает мероприятие в качестве ключевой площадки для обсуждения актуальных вопросов развития гражданской авиации

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российская делегация примет участие в работе 42-й Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ICAO) в Монреале, сообщили журналистам в Минтрансе РФ.

В министерстве подчеркнули, что Россия традиционно рассматривает Ассамблею ICAO в качестве ключевой площадки для обсуждения актуальных вопросов развития гражданской авиации, обмена опытом и выработки совместных решений для повышения безопасности, эффективности и устойчивости воздушного транспорта.

"Российская делегация во главе с заместителем министра транспорта Владимиром Потешкиным принимает участие в работе 42-й Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ICAO), которая проходит с 23 сентября по 3 октября в Монреале", - говорится в сообщении.

В частности, в рамках деятельности рабочих органов ICAO российская сторона представит документы о передовых практиках, применяемых в РФ в сфере гражданской авиации. Также на обсуждение будут вынесены некоторые конструктивные предложения для систематического совершенствования нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы международной гражданской авиации, повышения уровня безопасности полетов и авиационной безопасности. Кроме того, планируется обсудить внедрение инновационных технологий и цифровых решений в сфере воздушного транспорта и обеспечение устойчивого развития гражданской авиации с учетом современных требований к охране окружающей среды.

"Кроме того, планируется ряд двусторонних встреч с государствами - членами ICAO с целью обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес", - добавили в министерстве, отметив, что делегация РФ будет работать над продвижением российской заявки на членство в Совете ICAO.

"Российская сторона убеждена, что достижение прогресса в решении глобальных вызовов возможно лишь посредством консолидации усилий всего международного сообщества. Российская делегация намерена всецело содействовать плодотворной работе 42-й Ассамблеи ICAO и готова к активному участию в конструктивном диалоге со всеми заинтересованными сторонами для достижения общих целей, направленных на обеспечение благополучного и устойчивого развития мировой гражданской авиации", - добавили там.