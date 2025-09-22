Идет закупка необходимой инфраструктуры

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Первые прогулочные речные трамвайчики запустят в Вологде и Череповце в сезон навигации в 2026 году. Об этом договорились губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и основатель АФК "Система" Евгений Евтушенков, сообщила пресс-служба главы региона.

"Затронули тему водного туризма в Вологде и Череповце. При поддержке АФК "Система" правительство области реализует проект по запуску в городах речных трамвайчиков. Два прогулочных судна будут курсировать в Вологде и одно - в Череповце. Контракты на их поставку заключены, на воду речной транспорт планируют спустить в сезон навигации 2026 года. Сейчас идет закупка необходимой инфраструктуры - понтонных причалов и береговых зарядных станций", - говорится в сообщении по итогам встречи, прошедшей в понедельник в Москве.

Участники встречи обсудили и другие стратегические проекты для региона, реализуемые в партнерстве с корпорацией. "В центре внимания - развитие туристического потенциала региона. В партнерстве с АФК "Система" работаем над созданием особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Дед Мороз" в Великоустюгском округе, реконструкцией вотчины зимнего волшебника. Формируем круглогодичный культурно-этнографический туристический кластер на территории площадью более 200 гектаров", - привела пресс-служба слова губернатора.

Отдельно остановились на реализации инвестпроектов по строительству многоквартирных жилых комплексов в Вологде и Череповце на взаимовыгодных условиях государственно-частного партнерства. Кроме того, обсудили ряд проектов в лесопромышленном комплексе и развитие текстильного кластера в Вологде. "Мы заинтересованы в привлечении инвестиций, создании новых рабочих мест и увеличении объема налоговых поступлений в областной бюджет", - добавил глава региона.

Ранее губернатор сообщал, что президент России Владимир Путин одобрил предложение по созданию особой экономической зоны в Великом Устюге под названием "Тематический парк Деда Мороза". Благодаря реконструкции вотчины планируется увеличить число посещающих ее туристов минимум до 2 млн в год к 2028 году.